L’alumnat de 6è de les escoles Torres Amat, Vedruna i Els Pins de Cabrianes, amb col·laboració l’INS Llobregat de Sallent, van gaudir d’una jornada de recreació esportiva. A primera hora del matí, l’alumnat es va trobar a la plaça Catalunya per compartir plegats un esmorzar. Després, per grups, van participar en les activitats esportives com bàsquet, futbol sala, tenis, pàdel i jocs inflables al pavelló municipal. Tot seguit, l’alumnat va visitar l’INS Llobregat en el qual els alumnes de 1r d’ESO van mostrar les instal·lacions i van compartir un dinar.