Unes dues-centes cinquanta persones van omplir dissabte el Convent per assistir a la projecció del curtmetratge «No vull ser un heroi», basat en el conte infantil que porta el mateix nom i que explica la història de quatre infants que han patit càncer. L’acte conduït per Mònica Coll Amela va comptar amb la presència d’Abril Coll Santamaria, adolescent santpedorenca que va patir leucèmia quan era petita i que va servir d’inspiració pel llibre i el documental. Ella mateixa va explicar la seva història al públic, que també va poder conèixer el funcionament de Mua Solidaris a través del seu president, Lluís Sanromà, l’associació que organitzava l’acte i que recull fons per a la investigació del càncer infantil. Tots els beneficis van destinats a l’Hospital Sant Joan de Déu.