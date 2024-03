L'Associació cultural manresana El Rovelló va celebrar l’excursió anual de «La Calçotada» que enguany va ser al Santuari del Miracle, al Solsonès, amb la participació de més de mig centenar de socis. I també va fer el tradicional dinar a la Masia de Can Roquerols de Salo, que va resultar un èxit total segons expliquen des de l’entitat. La primera parada de la jornada va ser el Miracle, on uns guies del Solsonès van fer una visita guiada per explicar la història del temple. Després, els participants van dirigir-se cap a Cardona per passejar pel mercat. Per acabar, va arribar l’hora de dinar i van traslladar-se a Salo. Uns calçots amb la seva salsa van acompanyar una llarga i divertida sobretaula per posar punt final a la jornada.