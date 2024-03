El diumenge 3 de març, Jorba va celebrar el Dinar de l'Equitat, una jornada dedicada a la sensibilització i la reivindicació de la igualtat de tothom. Tot i el fort vent, que va obligar a canviar l'escenari de la plaça de la Font per la sala del Cafè, tots els actes previstos van poder celebrar-se segons el previst. Al matí, va tenir lloc l'espectacle de contes "Contes Liles que l'amor s'hi enfila", a càrrec de Mònica Torra. Després, va venir el dinar de germanor i, per acabar, Alba Segarra va encarregar-se de la cloenda amb un espectacle d'humor. Tot i el mal temps, la jornada va ser un èxit, ja que va permetre als veïns i veïnes de Jorba compartir un espai de convivència i germanor, a més de gaudir d'un dia d'activitat pensat per a tothom.