El cicle de passejades de marxa nòrdica a Sant Salvador de Guardiola reuneix cent cinquanta persones

Sant Salvador de Guardiola va ser l’amfitrió del cicle de passejades de Marxa Nòrdica de la Diputació de Barcelona. En total, van participar unes 150 persones vingudes de Pineda de Mar, Cardedeu, Avinyó i del mateix municipi. La jornada va començar amb un esmorzar i un escalfament previ a la caminada. Un autocar va dur els participants fins a Urpina, on es va fer una petita explicació de com va néixer el projecte. Tot seguit, es van posar en marxa pels camins de la ruta de la Solana del Montgròs fins a arribar al Bosc de l’Alegria. En total, 7,42 quilòmetres i 63 metres de desnivell. Un cop retornats els participants al pavelló municipal, els esperava un dinar de germanor i una actuació musical per finalitzar l’acte. A la rebuda hi va ser present Alba Martí, tècnica d’esports, i l’alcaldessa, Anna Llobet, qui va donar la benvinguda als caminaires.