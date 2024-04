L’equip Lacenet lliura 500 euros al Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central

L’Equip Lacenet, organitzador del World Mobile City Project, va lliurar un donatiu al Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central (CR TEA CC), a Manresa. Les donacions provenen de l’alumnat participant en les gimcanes de la Manresada i la Barcelonada. El CR TEA CC, que enguany fa deu anys, atén famílies d’infants amb autisme, per empoderar-les i oferir-los teràpies adequades. El World Mobile City Project (WMCP) és un projecte nascut al Bages per promoure el coneixement i l’empoderament de l’entorn més immediat a partir de gimcanes amb el suport de dispositius mòbils i metodologies educatives emergents. Les primeres van ser la Barcelonada i la Manresada el curs 2012-13 i actualment es porta a terme a onze seus de ciutats i pobles de Catalunya, País Valencià, País Basc i Andalusia. El CR TEA CC, que enguany fa deu anys, atén famílies d’infants amb autisme, per empoderar-les i oferir-los teràpies adequades.