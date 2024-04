Calonge de Segarra celebra la Festa del Panellet

Com cada any, els voltants de l’església de Santa Fe de Calonge es van quedar petits per acollir els nombrosos visitants a la Festa del Panellet. Enguany, les cases de Cal Felip i cal Ribera d’Enfesta van ser les responsables de repartir els pans entre els assistents, ja que cada any una o dues cases del municipi s’encarreguen del repartiment del panellet beneït. Els actes van començar amb l’esmorzar popular «tarifa plana». Tot seguit, una exhibició de figures en tall de fusta a càrrec de Javier Gisbert (Wood Carver). Tot Circ va oferir tallers i un espectacle per als més menuts. L’eucaristia que va tenir l’acompanyament de la coral Ressons de Calaf va finalitzar amb la benedicció i el repartiment del panellet. L’Associació Cultural i Educativa Calamanda va oferir una cantada i ballada de caramelles per amenitzar la festa.