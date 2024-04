Carmen Simó homenatjada pels seus 50 anys com a membre del Patronat de l’hospital de Martorell

Carmen Simó i Vallmajor va ser homenatjada pel seu 50è aniversari com a membre del Patronat de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM). Durant la reunió del Patronat, Simó va rebre de mans de Xavier Fonosolla, president del Patronat i alcalde de Martorell, una placa i un ram de flors per commemorar la seva dedicació durant aquests anys a l’Hospital de Martorell. Carmen Simó va formar part del Patronat de la FHSJDM per primera vegada l’any 1974 i des d’aleshores ha participat a tots els patronats i ha format part de la comissió que va organitzar els 850 Aniversari de l’entitat l’any 2017, on va ser també homenatjada com a patrona vitalícia.