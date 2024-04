Les entitats Divergentea i Asperger Catalunya uneixen esforços en el Dia Mundial de l’Autisme a Vilanova del Camí

En el Dia Mundial de l’Autisme, l’Ajuntament de VIlanova del Camí, l’entitat local Divergentea i representants de la delegació d’Igualada de l’associació Asperger Catalunya, van sumar esforços per aconseguir una major conscienciació i comprensió sobre l’autisme i van compartir la lectura de diferents manifestos davant la casa consistorial. Des de l’associació Divergentea, recentment constituïda, es va fer lectura d’un manifest per promoure la inclusió, la igualtat d’oportunitats i l’acceptació de la diversitat, així com per compartir informació i recursos que puguin ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones autistes i les seves famílies.