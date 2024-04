Nous tallers de cant i de producció musical a l’Espai Jove Punt Nord de Martorell

La Regidoria de Joventut, amb el suport de l’Escola Municipal de Música de Martorell, posa en marxa un taller de cant i un de producció musical per a joves nascuts entre 1994 i 2012. Aquestes píndoles s’impartiran a l’Espai Jove Punt Nord i permetran als participants aprendre tècniques vocals per a cantar de manera saludable i produir temes musicals tot fent servir la tecnologia.

El taller de cant es farà el 16 de maig, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7, i és pensat per a joves a qui els agradi cantar però que vulguin aprendre la tècnica i mostrar actitud davant el públic.

El taller d’iniciació a la producció musical servirà per endinsar-se en el món dels ritmes i els samples, tot apropant-se als programes d’edició d’àudio, a la tecnologia i al programari lliure . Es farà l’11 d’abril i el 13 de juny, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7.

Ambdós tallers són gratuïts, amb places limitades i necessitat de tenir el Carnet Jove de Martorell. Les inscripcions es poden fer a través del web patronat.martorell.cat.