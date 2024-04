Un any més, Collbató es va omplir de ciclistes per participar en La Portals. Un total de 385 ciclistes, sigui amb bicicleta elèctrica o convencional, van recórrer 62 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.480 acumulats. Els participants van passar pels municipis que envolten la muntanya de Montserrat: Esparreguera, Olesa de Montserrat, Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, Marganell, el Bruc i Collbató. La Portals també va tenir el component solidari, un euro de cada participant anirà destinat a l’associació sense ànim de lucre AsDent, que es dedica a recaptar fons per a la investigació de la malaltia Dent, una malaltia rara que poc se sap i de la qual només hi ha 14 casos a Espanya.

Més de 385 ciclistes participen en la 13a edició de La Portals de Collbató / ajuntament de collbató