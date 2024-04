Sortida de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí fins a l’aqüeducte de les Ferreres

Un total de trenta-cinc caminaires van participar en la sortida organitzada per la Colla Excursionista de Vilanova del Camí a la pedrera del Mèdol i a l’aqüeducte de les Ferreres, a Tarragona. El grup es va dirigir en autobus fins a la pedrera romana del Mèdol. D’aquí s’extreien blocs de pedra que s’utilitzaven per construir els edificis de Tàrraco. La colla va continuar la ruta fins a arribar al Mas del Cosidor, en la qual destaca la seva torre, una fortificació medieval parcialment enrunada i catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Tot seguit, la colla va continuar la ruta passant per Mas de Sorder, Mas de Rafel, Mas de Pastor i Mas dels Arcs. Els caminaires van finalitzar l’excursió a l’aqüeducte de les Ferreres. La seva construcció se situa al segle I dC. La conducció recollia l’aigua a l’actual localitat de Puigdelfí i la conduïa fins a Tàrraco.