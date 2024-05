Les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa present per Sant Jordi

L’Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa, un any més, van participar amb una parada de roses el dia de Sant Jordi a la plaça Onze de Setembre. Els beneficis que van obtenir serveixen per col·laborar amb les necessitats del barri. L’entitat compta amb diversos col·laboradors que els hi compren les roses, com les cent cinquanta-cinc que va comprar el col·legi Mare de Déu del Pilar i que es van distribuir entre alumnes i professors.