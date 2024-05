Neix un club de ping-pong per a veterans al barri de la Sagrada Família

Un grup de veïns del barri de la Sagrada Família, juntament amb l’associació de veïns, han creat un club de pong-pong per a veterans. Actualment, el club consta de quinze persones els quals es troben per jugar, els dilluns i dimecres a partir de les 9 del matí, i els dimarts, dijous i divendres, a partir de les 4. Segons Josep Galdamez, president del club, «està obert per a tothom, sigui home o dona, persona gran o jove, en sàpiga o no. L’important és passar una estona agradable entre nosaltres».