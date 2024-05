Malgrat l’amenaça de pluja, quatre-centes persones van participar en la 29a caminada de la Festa de la Primavera a Sant Joan de Vilatorrada. Els caminaires van poder escollir entre dos recorreguts, un de curt de 10 quilòmetres i un de llarg, de 17. El circuit proposat travessava inicialment els rodals de Sant Joan de Vilatorrada que s’enfilen suaument vers Collbaix, on encara són visibles els testimonis del conreu de la vinya en forma de parets de pedra seca i barraques de vinya. Per accedir a la riera van creuar en dues ocasions la via del ferrocarril Manresa-Lleida, primer per un estret túnel i, a la tornada, per un pont de pedra i obra, dos passos originals en la construcció d’aquest ferrocarril (1860). L’itinerari es va endinsar pels racons naturals més emblemàtics de la vall: l’albareda que ressegueix la riera pel camí de la Suanya, lloc on s’alcen els imponents exemplars de pi pinyer, les rouredes i auronedes que es troben en diversos trams de la riera, l’ombrívola font de l’Arrel a tocar del torrent de l’Infern i el concorregut Gorg Blau.

Quatre-centes persones participen en la 29a caminada de la Festa de la Primavera de Sant Joan | AJ. SANT JOAN