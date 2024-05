Alumnes de la UAB coneixen la Ruta del vi de la DO Pla de Bages

Un grup de vint-i-sis alumnes i dos professors del grau en Hoteleria i Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) van visitar el Bages per conèixer el projecte de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages. L’activitat s’inscriu dins de l’assignatura de Gastronomia i enologia i es va fer en anglès ja que part dels estudiants eren alumnes d’intercanvi provinents de països com Eslovènia, Països Baixos, Estats Units, la Xina o Argentina. La visita es va fer al celler Abadal, on van tastar quatre vins diferents de la DO Pla de Bages, dels cellers Sant Miquel d’Oló, Mond Obert, Exibis i Abadal. Durant la visita se’ls va explicar la història de la DO i els valors la cultura del vi del territori. També es va presentar el projecte de la Ruta del vi: com va néixer, com es gestiona a nivell tècnic, quins són els seus principals productes turístics, les dades de visitants, impactes de les accions de promoció que es porten a terme, etc.