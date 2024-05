Un grup de bagencs fa un viatge de setze dies a Vietnam i Cambodja

Un grup de bagencs i d’altres comarques van viatjar a Vietnam i Cambodja per conèixer les seves tradicions i paisatges. El grup va visitar la ciutat de Hanoi i la badia de Halong que, amb unes tres mil illes entre aigües maragdes és coneguda com la joia de la corona de Vietnam. També, van visitar la històrica Hué, declarada patrimoni de la humanitat de la Unesco; el delta del Mekong; la ciutat de Siem Reap i una de les meravelles arquitectòniques del món, els temples d’Angkor. A la fotografia, el grup a la badia de Halong. La sortida va ser organitzada per Viatges Concord.