La missa de Glòria de Pau Casals inicia el Festival Internacional d’Orgue de Capellades

La missa de Glòria de Pau Casals interpretada per la Coral Càrmina i Mercè Sanchís a l’orgue va servir per donar el tret de sortida a la novena edició del Festival Internacional d‘Orgue de Capellades amb molt bona acollida per part del públic. Més d’un centenar de persones van gaudir amb aquesta interpretació que van oferir els cinquanta-dos cantaires, quatre solistes i una violoncel·lista de la Coral Càrmina, junt amb l’organista Mercè Sanchís, i dirigits per Daniel Mestre.