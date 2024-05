Un grup de cinquanta-cinc santjoanencs fa una visita a Montserrat

Cinquanta-cinc persones de Sant Joan de Vilatorrada van visitar Montserrat en la sortida anual que organitza el grup Les Oliveres del Casal Cívic i Comunitari del municipi. Al voltant de les deu del matí, el grup va arribar al monestir i una gran majoria van escollir agafar el funicular per fer un recorregut pels quinze misteris on contemplar monumentals escultures fins arribar a la Santa Cova. A la una del migdia, tota la comitiva va dirigir-se a la Basílica per sentir els cants de la Salve i el Virolai entonats per l’escolania. Abans de retornar a Sant Joan, els excursionistes van ser obsequiats per un típic mató i van fotografiar-se amb les muntanyes montserratines de fons. Durant els diferents recorreguts, el guia Josep Biosca, va explicar la història i diverses anècdotes de Montserrat.