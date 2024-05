Montserrat inspira un espectacle que marida poesia i música a la Biblioteca Francesc Pujols de Martorell

L’actriu Gemma Argelaga i el músic Oriol Carbó van portar a la Biblioteca Francesc Pujols de Martorell un espectacle que marida poesia i música al cinquanta per cent, i que porta per títol «Poesies amb gust a Montserrat». Una selecció de poemes escrits per dones, amb la inspiració de la muntanya de Montserrat, que n’és el fil conductor. Argelaga i Carbó formen el grup Paraules al vent i són els impulsors d’aquest projecte musical que va néixer a la seva vila natal, Vacarisses. «Poesies amb gust a Montserrat» es va estrenar a Vacarisses i ja s’ha portat a Olesa de Montserrat, Esparreguera i el Bruc. Després de passar per Martorell, tancarà el cercle a Collbató.