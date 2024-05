L’Associació de Comerciants de Sobrerroca homenatja la responsable de Fruiteria Puigdellívol per la seva jubilació

L’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants va fer entrega d’un record a Maria Puigdellívol Casas, responsable del negoci Fruiteria Puigdellívol, del carrer Cap del Rec, 7, de Manresa, per la seva jubilació. Membres de la junta i comerciants van acostar-se a la botiga per retre-li un reconeixement i donar-li les gràcies per la seva dedicació.