Minimalisme medieval en el segon concert del Festival Internacional d’Orgue de Capellades

Aquesta setmana, s’ha dut a terme el segon concert del Festival Internacional d’Orgue de Capellades, amb Marc Vilajuana i Jaime González-Sierra. Tot i la coincidència amb les eleccions, prop d’una seixantena de persones es van desplaçar a l’església de Santa Maria de Capellades per gaudir d’un programa que va atansar el minimalisme medieval, amb tota la seva austeritat. El protagonisme va ser per a l’artista multidisciplinari Marc Vilajuana i per a l’organista Jaime González-Sierra, recentment guardonat amb el segon premi en la 5a edició del Concurs Nacional d’Orgue Francisco Salinas.