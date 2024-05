Imatges guanyadores del concurs fotogràfic Flor de Sol de Castellbell

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha promogut un any més el concurs fotogràfic que proposa captar el moment exacte en què la posta de sol travessa la Roca Foradada de Montserrat. Aquest fenomen natural es produeix cada any a mitjan febrer i atreu molts curiosos al nucli del Vilar des d’on s’observa la posta de sol. Joan Jordi Noves Ramos es va proclamar guanyador de l’edició d’enguany; Carme Llobet Abizanda, va quedar en segona posició; i, la tercera posició va ser per la imatge captada per Xavier Prat Sala.

La fotografia de Carme Llobet Abizanda va quedar en segona posició / Carme Llobet Abizanda

Enguany, més de 1.500 persones han seguit la posta de sol a través de la Roca Foradada de Montserrat en un entorn incomparable com és el nucli del Vilar. El nombrós públic que va poder gaudir també del mercat de productes agroalimentaris de proximitat, del tast de productes acompanyats dels vins de la DO Pla de Bages i d’una exposició fotogràfica a l’interior de l’església del Vilar. El fotògraf Jaume Morera va ser protagonista amb una xerrada en què explicava els trucs per obtenir fotos de qualitat i captar amb precisió el fenomen natural.