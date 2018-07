El Consell comarcal declara tres dies de dol en un ple carregat d'emotivitat

Cares llargues i llàgrimes ahir a la tarda a la sala gòtica del Palau Llobera, en la sessió extraordinària convocada amb urgència per la mort de Josep Collell, l'alcalde republicà de Llobera i membre del govern del Consell Comarcal del Solsonès que va morir dissabte als 59 anys després d'una malaltia amb la que va estar lluitant gairebé els darrers dos anys. El Consell, sumant-se a la declaració que també ha fet l'Ajunatment de Llobera, ha declarat tres dies de dol oficial.

Abans que la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, llegís la moció de condol, els portaveus dels diferents grups polítics representats a l'ens van dedicar unes paraules al desaparegut polític. Així, Romà Llohis, del PDECAT, va dir que "amb el Josep hem compartit l'estima per la comarca i pel país". Octavi Esteve, de la CUP, va qualificar Colell com "una bona persona" i es va referir als "moments molt durs" causats per la seva pèrdua. Esteve també va explicar que "malgrat formar part de formacions polítiques independents vam teixir una complicitat sincera". Per la seva banda, Ferran Miquel, dels Independents, va definir el malaurat polític com "un home de rigor, que no suportava el desori"

Els moments més difícils del ple d'ahir, però, es van produir quan va ser el torn dels seus companys d'ERC. El vicepresident segon del Consell Comarcal i alcalde de Pinell, Benjamí Puig, es va veure incapaç d'articular paraules per recordar Colell; i, pel seu costat, el conseller comarcal Josep Lluís Caelles, va haver d'interrompre el seu parlament per l'emoció, i només va poder dir un "llaurarem per segar el què has sembrat", que feia referència a l'estreta relació de Colell amb el món agrícola i amb la país per la seva terra i el seu país. Fins i tot Candi Pujol, secretari de l'ens comarcal, es va voler afegir al condol "en nom dels treballadors del Consell". Va recordar "el seu tracte afable i la seva senzillesa" i va acabar amb uns versos de Viatge a Itaca de Lluís Llach.

Finalment, Alarcón va llegir el text de la moció de condol; on, a més a més de fer costat a la família de l'alcalde de Llobera, defineix Colell com una persona "que ha deixat emprenta". "Es perd un pare, germà, amic i pagès de soca-rel" i "un home bo que estimava el seu minicipi, la seva comarca i el seu país"; i va acabar amb la frase de J.F. Kennedy que tant agradava a Colell: "no preguntis què pot fer per tu el teu país, pregunta't què pots fer tu pel teu país".

Un minut de silenci seguit d'un sentit aplaudiment van cloure el ple. Avui a les 11 del matí, davant l'Ajuntament de Llobera, se celebrarà la cerimònia d'homenatge d'un alcalde que deixa petjada.