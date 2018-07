Llobera acomiada l'alcalde Josep Colell en un acte concorregut i emotiu

Una cerimònia civil davant la seu de l'Ajuntament de Llobera conduïda per l'alcalde de Solsona i company de partit (ERC), David Rodríguez, ha estat el comiat que la família, el poble i els amics han donat a Josep Colell, alcalde del municipi des del 2007 i en aquest mandat conseller comarcal al govern d'aquesta institució.

Una gentada omplia l´extens espai, i les cadires que es van habilitar no van ser suficients ni de bon tros. Veïns de Llobera i polítics comarcals de diferents opcions polítiques van voler ser presents a l´acte, en una mostra d´afecte cap al difunt alcalde; un home al qui tothom reconeix la seva bonhomia i senzillesa.

Poesia, música i emocions a flor de pell ha estat presents en la cerimònia de comiat. Així, la cançó Caminant del músic solsoní Roger Mas ha encetat l´acte. Seguidament, Rodríguez ha recordat que "amb el Josep se´n va l´alcalde", però alhora ha reconegut que Colell "ha viscut una vida plena i coherent amb les seves idees" i ha llençat un missatge d´esperança i consol perquè "sempre hi ha motius per seguir endavant, per somriure i per mirar cap al futur amb il·lusió".

Després els assistents han escoltat País petit de Lluís Llach; i durant l´audició, el que podria ser el nou alcalde de Llobera, Gerard Barcons, i el regidor Jaume Badia, han col·locat damunt el fèretre la bandera catalana i la del municipi de Llobera. Seguidament, la presidenta del Consell Comarcal i amiga del difunt, Sara Alarcón, ha recitat la poesia de Miquel Martí i Pol "Un dia seré mort". En el transcurs de l´acte s'ha excusat l´absència "per indisposició" del rector de Llobera, mossèn Prat, amb qui Josep Colell mantenia una bona relació tot i les seves diferències pel que fa a les creences.

La peça de La Marató de TV3 Em dones força ha donat l´entrada a la frase "cap vida humana no es pot abastar en una sola narració. (?) Sí que podem, en canvi, procurar que l´esperit sigui fidel a la història per trobar el camí fins al cor de l´home", que apareix a la pel·lícula biogràfica Gandhi (1983, Richard Attemborough) i que tan bé defineix la participació en la vida associativa de Colell, que "s´implicava en tot allò que li semblava interessant, i que no era poc" , ha dit David Rodríguez.

En el transcurs de la cerimònia d'aquest matí s'ha fet un repàs de l´extensa activitat de l´alcalde finat. Així, s'ha recordat la seva implicació en la fundació de la primera cooperativa de la comarca; en l´Associació de Micropobles de Catalunya; el seu pas per la Societat de Caçadors de Llobera (era aficionat a la caça de la perdiu i la becada); la seva afició als mots encreuats i sodokus, entre moltes altres. També s'ha repassat la seva activitat sindicalista com a coordinador comarcal i membre del consell nacional d´Unió de Pagesos.

Pel que fa al vessant polític, Colell era militant d´ERC i, juntament amb Xavier Jounou (a Solsona) i Benjamí Puig (a Pinell) va ser un dels tres primers alcaldes del partit a la comarca del Solsonès, en les eleccions de l´any 2007. La defensa de l´escola va ser una de les seves prioritats al capdavant del consistori, ja que sostenia que "sense escola no hi ha futur pel poble". La cèlebre Imagine de John Lennon va donar pas a unes paraules dels seus tres fills, molt afectats pel decés.

El poema Cançó de capvespre, de Salvador Espriu, i El cant de la senyera amb els assistents dempeus, ha tancat l´acte de comiat d´un "home bo, valent i honest". L'emoció s'ha vist sovint en el rostre dels que han fet costat a la família en aquest adéu.