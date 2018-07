El projecte de la pràctica del salt elàstic del pantà de la Llosa del Cavall ja té llum verd

Després de sis anys de tràmits, el centre català de salt elàstic Bungee.cat ja disposa de tots els permisos i autoritzacions per donar el tret de sortida. Al mes d'agost, Eduard Terricabras, Albert Estella i Artal Cunties, impulsors de l'activitat, inauguraran aquesta activitat a la presa de la Llosa del Cavall.

El salt amb corda elàstica, també anomenat bungee, es tracta d'un tipus d'esport d'aventura que té com a finalitat llançar-se des d'una alçada elevada mitjançant una corda elàstica lligada als turmells. En aquest cas, Terricabras explica que l'activitat extrema es durà a terme amb gomes de trenta metres, la qual cosa suposa una caiguda lliure de més d'una vintena de metres i uns seixanta de frenada.

«Aquesta quantitat de metres significa una frenada poc violenta, com més llarga és la corda, més dolça és la frenada», aclareix l'impulsor Terricabras. A més, la forma de la presa afavoreix aquesta activitat atès que es tracta d'una presa de doble cobertura, pel que ofereix un ampli espai de seguretat a l'hora de fer el salt, que se suma al que ja oferirà la plataforma per defecte.

Un procés llarg ple de reptes

L'estructura metàl·lica de la plataforma ha estat un dels grans reptes a assolir durant aquests sis anys de gestació del projecte. Finalment, l'estructura esdevindrà un model de grapa que s'abraça a un pilar de la presa. Es tractarà d'una estructura sòlida, lleugera i resistent de la qual el parapentista solsoní Terricabras destaca la facilitat de muntatge i desmuntatge en cas de necessitat.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha col·laborat en el disseny, de la mateixa manera que l'ha condicionat exigint que no es provoqués cap forat a l'embassament. Com a entitat gestora de la presa, no només ha acompanyat aquest projecte des del seu naixement, sinó que també n'ha establert les condicions. Tot i la dilatació que aquestes exigències han suposat al llarg del temps, així com les modificacions i les variacions en el projecte, els impulsors n'accepten la seva idoneïtat i són conscients que tots els canvis han suposat una millora.

Els líders del projecte també reconeixen la importància dels inicis i la implicació des d'aleshores del president del Consell Comarcal, Joan Solà, i de l'alcalde de Navès, Josep Maria Casafont. «La seva implicació va ser essencial per obrir les portes a l'ACA, a Car-reteres i Urbanisme, sobretot en un inici en què gairebé tothom ho veia com una idea boja». Aquesta implicació i interès, segons Terricabras, té els seus motius.

Afirma que aquesta activitat pot significar un clam mediàtic per a la comarca, és a dir, que la situï en el mapa com a punt de referència d'aquest tipus d'activitats. A més, al mateix temps pot beneficiar altres comerços i empreses turístiques del Solsonès, com ara restaurants, hotels, l'entorn i les activitats ofertes al Port del Comte, entre d'altres. «Pot ajudar a empènyer tot el que hi ha al voltant», afegeix Terricabras.

Per aconseguir la viabilitat del projecte, l'emprenedor solsoní no dubta a explicar que tant ell com els seus socis hi han posat tot el capital que han pogut, a més de buscar finançament per altres vies. Per una banda, esperen ajuda dels fons europeus LEADER i, per una altra, d'institucions locals que també hi han mostrat interès, com la Diputació de Lleida.

Ara bé, per assolir la rendibilitat de l'activitat els promotors confien en la resposta dels usuaris, així com dels espònsors publicitaris. «Hem trucat a la porta de diferents empreses que podrien fer d'espònsors, i la nostra il·lusió és que siguin catalanes, si és possible», explica Terricabras. A més, augura que «després d'obrir aquest agost, pretenem que sigui més fàcil trobar aquests espònsors».

Eduard Terricabras és un dels pioners del parapent des de l'any 1996. Des del 2007, participa en el circuit internacional de Speedriding, on va obtenir la tercera posició en l'edició de l'any 2008.