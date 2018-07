Augmenten les sessions a la nova programació de «Nits a les Munis»

La nova programació nocturna d'enguany de les piscines municipals de Solsona amplia les sessions respecte de l'edició passada: de tres a cinc, tot i la suspensió de dues pel mal temps.

Les nits a la fresca d'aquesta temporada comprenen dues sessions de ioga i dos sopars de maridatge, a més a més de la nova incorporació d'una vetllada de relats per a adults. Les activitats poden acabar amb un bany nocturn fins a la mitjanit, tal com ja va ser possible en la sessió de ioga de l'estiu anterior: «Creiem que és tota una experiència prendre un bany sota les estrelles», subratlla Isis Ester, coordinadora de les activitats ludicoesportives a les piscines municipals solsonines.

La temporada s'enceta amb la proposta de ioga amateur a càrrec de la instructora Mònica Martínez els dimarts 3 i 7 de juliol. Enguany, l'organització ha decidit mantenir aquesta disciplina de relaxació després de la bona rebuda que va tenir l'any passat: «Esperàvem entre una quarantena i una cinquantena de participants, però l'activitat va acabar acollint més de 120 assistents», diu Ester. La coordinadora explica que per aquest motiu, aquest any, s'ha establert una capacitat limitada a 75 persones, atès les previsions desbordades a la primera edició.

Els sopars de maridatge, amb Amisol al capdavant, tindran lloc el divendres,13 i el dijous 26 de juliol. Tindran lloc al mateix espai de les piscines, de manera que l'espai es condicionarà amb taules i cadires.

L'objectiu dels sopars d'Amisol és donar conèixer i oferir el producte de proximitat al client per tal d'atorgar «un valor social a l'àpat», comenta la promotora de les activitats. El torn dels relats per a adults posarà punt final a la programació nocturna, el dia 27. Dues components de les Faranduleres Poètiques s'encarregaran de recitar poesies eròtiques i relats d'intriga i de por. Durant el bany nocturn hi haurà socorristes in situ, així com els vestidors a disposició dels usuaris.



El mal temps com a condicionant

L'any passat el mal temps va provocar que de les tres vetllades a la fresca previstes se n'anul·lessin dues de les tres sessions. Així doncs, l'únic sopar de maridatge programat i una vetllada destinada al cinema a la fresca no es van poder dur a terme. D'aquesta manera, en la primera edició, «tot i l'afluència d'assistents en l'activitat de ioga, va resultar d'allò més reduïda», valora Ester. Malgrat el temps, l'organització augura una bona acollida a les propostes, amb permís del temps, tenint en compte que estan pensades per al públic infantil i per a l'adult.