Les cases de colònies del Solsonès arrenquen l'estiu amb ple absolut

Les cinc cases de colònies que té el Solsonès auguren un estiu d'allò més bo. La totalitat dels espais de la comarca dedicats al lleure ja tenen totes les places ocupades durant el mes de juliol. Els responsables de les cases ho atribueixen a «l'elevada demanda». Seguint en aquesta línia, Elena Garcia, una de les responsables de Can Joval, assegura que no els ha fet falta recórrer a la difusió ni a la promoció, «a diferència d'altres anys», remarca.

La tendència a l'alça dels darrers anys es manté enguany, tot i que els directors de la majoria dels espais de lleure coincideixen que «el juliol gairebé sempre s'esgoten existències, en comparació del mes d'agost, força més fluix, atès que les famílies comencen les vacances».

Tot i així, l'alberg Torre del Baró de Sant Llorenç de Morunys, que ofereix colònies durant el mes de juliol però no com a casa de colònies, ha exhaurit les 50 places de què disposa, això sí, durant la primera meitat de juliol.

A banda, les dues cases ubicades al municipi de Clariana de Cardener, Can Joval i Can Bajona, sí que tenen el cent per cent de les places ocupades. Can Joval destaca que, tot i tractar-se d'una residència petita, enguany han omplert les 214 inscripcions de tot el juliol, a diferència de l'estiu passat, quan van tenir una ocupació del vuitanta per cent, diu Garcia. Carme Muntada, responsable de la masia Can Bajona i El Mirador a la Coma i la Pedra, revalida el ple absolut a tots dos espais. Les propietats de Muntada ja van gaudir d'una bona temporada d'hivern, sobretot El Mirador.

Ara bé, la resta de cases de colònies han passat un hivern fluix. De fet, la Carral ja explicava a aquest diari al mes de febrer que va haver d'anul·lar les ofertes previstes perquè les reserves eren escasses. Això sí, l'estiu a la casa de colònies de Riner es presenta amb els 300 llocs oferts ja ocupats: «Enguany necessitem 40 monitors per setmana», apunta Sara Nadal, directora de la Carral.



Campaments a la comarca

Al Solsonès hi ha dues zones d'acampada. Els campaments de l'Esplai Riallera, a la Ribera Salada, han començat amb 17 infants. Tot i que normalment n'accepten 24 per coincidir amb les ràtios, els organitzadors manifesten la seva satisfacció quant a les inscripcions.

Per altra banda, un dels campaments de la CRUC s'instal·la de nou al càmping La Comella de Cambrils (Odèn), que té totes les places ocupades, un total de 60. La coordinadora, Marta Erola, constata que s'han hagut d'incrementar els torns de l'activitat.