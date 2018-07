Sant Llorenç fa una actuació per treure els cotxes de sobre les voreres

Tram d´arribada al poble per la carretera de Solsona, on s´efectuarà la reordenació

Tram d´arribada al poble per la carretera de Solsona, on s´efectuarà la reordenació maria moreno

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha iniciat una reordenació de la carretera de Solsona amb l'objectiu de fer-la més segura per als vianants i per als moviments dels vehicles. Hi ha previst fer una zona d'aparcament nova. L'obra afecta el primer tram de la carretera, uns 130 metre a partir de la rotonda d'entrada al municipi.

L'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Xavier Mas, ha explicat que l'actuació s'iniciarà a mitjan juliol. En aquests moments, l'Ajuntament està esperant rebre el permís de Carreteres de Lleida per poder iniciar l'obra. L'acord verbal ja existeix, però cal la formalitat per poder fer l'obra. Demà també és previst que es conegui quina empresa durà a terme el projecte, ja que l'Ajuntament resoldrà l'adjudicació entre les que s'han presentat.

L'alcalde també ha explicat que fa anys que es va considerar el projecte que ara es du a terme arran dels problemes que ja presentava el vial per al pas dels vianants, sobretot els usuaris amb mobilitat reduïda i cotxets. «Els veïns i turistes s'han acostumat a aparcar sobre la vorera per no envair la calçada, però això fa que alguns cotxes agafin tan tros de vorera que fan impossible passar-hi amb un cotxet, per exemple.

Per a l'alcalde, en alguns moments el nivell d'obstaculització per als vianants era total i es feia evident que calia una revisió del problema en aquesta zona. Fa un any, l'Ajuntament va demanar una subvenció per a millores en pobles turístics.

L'Ajuntament pot afrontar aquesta obra, també, perquè administrativament la corporació ja va comptar que s'hauria d'assumir la reforma i està pressupostada per a aquest 2018, tant en la despesa com en l'ingrés, ja que la subvenció està aprovada des del 2017.

El procés d'execució comprèn la reducció de l'amplada de les voreres, així com dels carrils de circulació, per crear l'espai d'aparcament, que quedarà localitzat al costat de muntanya.



Canvis en la normativa



El consistori piteu assegura que tenia previst començar les obres més aviat, però els darrers canvis en la llei de contractació han propiciat que la convocatòria del concurs s'endarrerís.

D'aquesta manera, les obres irrompran en ple estiu, època en què precisament l'Ajuntament no volia dur-les a terme, atès que perjudiquen, en primer lloc, la festa major del poble, que tindrà lloc a principi d'agost. Malgrat això, el batlle de la localitat explica que intentaran aturar la intervenció en el període de la festa, i així «afectar el mínim possible els actes i la circulació». La intervenció ha de quedar finalitzada abans del 30 de setembre, que és la data límit de la subvenció atorgada.