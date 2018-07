La segona edició de ioga de "Nits a les Munis" s'estrena amb una cinquantena d'assistents

La segona edició de "Nits a les Munis" s'ha estrenat "amb èxit" segons paraules de la coordinadora de les activitats, Isis Ester. El recinte de les piscines municipals ha acollit la primera sessió de ioga de la temporada, la segona cita de la qual tindrà lloc aquest dissabte, 7 de juliol. La proposta ha gaudit d'una cinquantena de participants, encara que menor que l'any anterior, ja que va assolir una participació de 120 assistents aproximadament. Ester constata que ja és el que s'esperaven, tenint en compte que aquest any s'ha establert un aforament limitat. La instrucció ha anat a càrrec de Mònica Martínez, que ha impartit una classe de ioga amateur, "apte per a tots els públics i nivells", ha assegurat la instructora just a l'inici de la sessió.

Alguns participants han culminat l'activitat amb un bany a les piscines, obertes al públic fins a les dotze de la nit.