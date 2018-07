Solsona Experience engega el Club Voliac per buscar socis

La cooperativa solsonina Solsona Experience posa en marxa el Club Voliac amb l'objectiu de teixir una xarxa de socis al voltant de l'entitat. L'objectiu de la proposta és apropar la cultura i el patrimoni de la ciutat als solsonins per mitjà d'activitats d'oci. Fonts de la cooperativa subratllen que el repte és «convertir-se en el club d'oci i cultura de referència a la ciutat de Solsona».

Així, l'entitat posa a disposició del soci una targeta física per mitjà de la qual podrà gaudir de descomptes i avantatges en les sortides organitzades per la cooperativa. Tanmateix, els descomptes també seran útils per a totes aquelles activitats que organitzin organismes locals col·laboradors com Òmnium Cultural del Solsonès i el Museu Diocesà i Comarcal.

A més de la quota anual de soci amb un preu de 60 euros, la cooperativa també posa en marxa una quota familiar anual amb un cost de 90 euros, que pretén dinamitzar les activitats ludicoculturals en família.