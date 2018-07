Solsona s'adhereix un any més a la campanya "Mulla't per l'esclerosi múltiple"

Les piscines municipals de Solsona obriran les portes aquest diumenge per acollir, un any més, una jornada dedicada a l'esclerosi múltiple. La recaptació del dia es destinarà a la 25a edició de la campanya "Mulla't per l'esclerosi múltiple".

El recinte municipal es posarà a disposició de les 11h a les 20h del vespre de diumenge per a tots aquells banyistes que vulguin unir-se a la iniciativa. Hi haurà habilitat un carril lliure per als nedadors i una bústia per a les donacions, així com material de campanya com tovalloles, tasses i necessers, entre d'altres.

La Fundació Esclerosi Múltiple s'encarrega de promoure la campanya amb l'objectiu de conscienciar la societat en base a aquesta malaltia, al mateix temps que pretén recollir fons per poder crear serveis d'atenció i ajuda a tots els afectats i afectades. Enguany, 600 piscines d'arreu de Catalunya s'han sumat a la campanya.