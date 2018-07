Gerard Barcons es perfila com a nou alcalde de Llobera

Gerard Barcons, que ha estat alcalde en funcions de Llobera durant la malaltia del difunt Josep Colell, és previst que avui sigui investit alcalde pel que resta de mandat. L'Ajuntament ha convocat per avui una sessió extraordinària del ple, en la que s'ha de donar compta de la incorporació al plenari de la regidora Dolors Caelles i, tot seguit, la votació per a la tria del nou alcalde del municipi. En principi, tot indica que serà Gerard Barcons, si no hi ha un gir inestperat d'´ltima hora.

Amb la incorporació de Dolors Caelles, ERC mantindrà la majoria (tres dies cinc regidors). Fonts properes a la candidatura republicana han explicat a Regió7 que la proposta que treballa l'equip de govern duu el nom de Gerard Barcons, que preveu tenir els vots dels seus companys de partit. Barcons, tinent d'alcalde i regidor de Joventut, Esports i Cultura en la darrera legislatura, ha assumit l'alcaldia en funcions des que Colell va abandonar l'ens a causa de la malaltia que tenia. El que encara no és previst que es faci avui és la reorganització de les carteres del nou goverm.

Les regidories

Barcons ha explicat que encara no i ha una decisió sobre distribució de carteres. Aquest afer encara no era urgent. Fins avui, l'alcalde accidental ha assumit les carteres pròpies i les de Colell mentre que Jaume Badia ha estat al capdavant d'Hisenda, Benestar i Família. A part, la conselleria comarcal que ocupava Colell ha rebut relleu per part de Ramon Xandri, regidor d'Hisenda i Esports.