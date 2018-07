Barcons no assegura la continuïtat al capdavant de la llista d'ERC en el proper mandat

Gerard Barcons, pagès de professió i fins fa poc alcalde accidental de Llobera, encara no té clar si es presentarà en les pròximes eleccions municipals, que tindran lloc al mes de maig de l'any vinent. Explica que «encara ho he de meditar, tot just arrenca aquesta nova etapa». Tot i així, té clar que «les ganes i la il·lusió per treballar pel poble hi són», i remarca que «tot rau en sentir-se el territori com a propi».

Barcons és l'alcalde més jove de tots els que han passat pel municipi. En el període en què va exercir l'alcaldia en funcions, en substitució del finat Colell, rebia ajuda del mateix Colell sempre que era necessari. És així com el jove republicà va expressar-ho a través de la veu de l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, el dia del comiat del difunt.

Tanmateix, l'electe ha volgut culminar el ple donant les gràcies al suport i a l'acompanyament que ha rebut per part de familiars, amics i companys de govern des del primer moment que va assumir l'alcaldia.

«Assumeixo el càrrec pel Josep, perquè s'ho mereix, i ell em va ensenyar a no tirar la tovallola», reconeix Barcons, i entoma el període amb «la seguretat de tenir bons companys de partit».



Trajectòria d'ERC de Llobera

El grup municipal d'Esquerra Republicana governa a Llobera des de l'any 2007. Aleshores, Josep Colell ja hi figurava com a líder, tot i que anteriorment havia estat regidor durant 16 anys. Així doncs, ERC ja suma més de deu anys al capdavant del consistori.