Set migrants menors no acompanyats viuen en un pis d'acollida a Solsona

arxiu particular

David Rodríguez, alcalde de Solsona arxiu particular

Set joves procedents de la zona del Magrib viuen des de fa poc més d'una setmana en un pis habilitat per a l'acollida de migrants a Solsona. Els menors acollits, que provenen d'un altre recurs residencial del territori català, tenen entre 15 i 18 anys i conviuen amb un educador imposat pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es tracta de sis joves marroquins i d'un d'aràbic, que van passar la primera nit al Seminari de Solsona i l'endemà van instal·lar-se al pis de l'Ajuntament destinat a l'acollida de persones nouvingudes. Ara bé, les despeses derivades de l'allotjament no les assumeix el consistori solsoní, sinó que van sota càrrec de la co-operativa GEDI, d'iniciativa social. A més, els serveis socials de Solsona han facilitat prestacions als adolescents migrants, com un abonament a les piscines municipals, entre d'altres.

David Rodríguez, alcalde de Solsona, informa que «sempre hem tingut a disposició aquest pis per si sorgia una necessitat d'aquest tipus», i afegeix que «portem mesos esperant inquilins».

El batlle constata que, abans de tot, es va acudir en una Taula d'Acció per gestionar aquests afers. En principi, l'estada dels menors a Solsona es va establir per uns 14 dies, afirma Rodríguez. Tot i així, si la residència s'allarga, l'alcade remarca que seria convenient formalitzar un conveni amb la Co-operativa GEDI i el departament en qüestió: «Com a administració, volem facilitar que tothom visqui en unes condicions dignes i hi posarem solució a mesura de les nostres possibilitats», declara el batlle.

L'Ajuntament de Solsona ha volgut correspondre a la petició del departament, que, després de començar a tramitar d'urgència 418 places per acollir joves migrats sense referents familiars, ha hagut de cercar nous recursos residencials, com el pis a Solsona. D'aquesta manera, el consistori ha volgut formar part de la solució.



Més arribades

La creació d'aquests recursos d'urgència per part del departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Atenció a la Infància i l'Adolescència és una de les primeres mesures per pal·liar l'arribada massiva de joves. Durant el 2017, a Catalunya van arribar 1489 joves migrats. Segons les dades del primer semestre d'enguany, es preveu que es pugui duplicar el nombre d'arribades.