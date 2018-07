La Biblioteca Carles Morató de Solsona vol fer volar la imaginació dels infants

La Biblioteca de Solsona organitza una activitat infantil durant tot el mes de juliol, que rep el nom «No és una caixa». Es tracta d'una iniciativa totalment nova dins la biblioteca, atès que «és la primera vegada que es munta una activitat fixa», destaca Ester Barniol, bibliotecària i directora de la biblioteca solsonina. La proposta, que enceta la temporada d'estiu a la biblioteca, tracta de buscar un codi secret a través de llibres per poder obrir una caixa on s'hi troba un regal sorpresa. Aquesta darrera sorpresa comprèn una activitat final com a culminació del repte.

La directora explica que el joc proposat pretén fomentar la imaginació i la creativitat dels més petits, «tot i que els adults també la poden fer, ja que no deixa de ser interessant», remarca Barniol. El nom de la iniciativa sorgeix del títol d'un llibre que esdevé el punt de partida del repte.

L'activitat desafia els participants a llegir totes les obres proposades, i posteriorment contestar unes preguntes relacionades de les quals se n'obté el codi. Barniol subratlla que «la idea és que es tracti d'una activitat autònoma realitzable durant tot l'horari d'obertura de la biblioteca».