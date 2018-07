El Pi de Sant Just s'adhereix a la recollida selectiva porta a porta

El servei de recollida porta a porta (PAP) arriba al Pi de Sant Just (Olius) després de mesos de negociació. La Fundació Volem Feina ha estat la guanyadora del concurs que es va posar a disposició per cobrir la gestió de la recollida. L'horari de recollida serà a les sis del matí i es prolongarà fins a quarts de deu. D'aquesta manera, els veïns podran deixar la brossa a fora de casa just la nit anterior, però sempre dins el cubell hermètic marró «així protegim els carrers de pudors», subratlla l'alcalde d'Olius, Toni Màrquez. El mateix Màrquez explica que van decidir sumar-se a la proposta, atès que el municipi no arriba al 30% de la recollida selectiva.

La segona raó és l'optimització dels abocadors, ja que cada vegada més exigeixen més separació dels residus.

El darrer motiu té a veure amb una qüestió de moral i principis, «de manera que caldrà entrar en una economia circular», opina l'alcalde del municipi. Fonts del consistori d'Olius creuen que l'adhesió al servei PAP és una manera d'establir les bases per conscienciar que es pot treure profit dels residus.

A banda, els dissabtes 14 i 21 juliol, el consistori organitza dues xerrades informatives adreçades als veïns. El dijous 19 de juliol es farà una reunió institucional que tindrà la presència de Josep Maria Tost, director de l'Agència Catalana de Residus.