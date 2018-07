«Seguiré exercint amb intel·ligència i pensant en el bé del poble»

Fill del municipi i pagès de professió, a tan sols 26 anys Barcons ha esdevingut el batlle més jove de Llobera i de la comarca del Solsonès

El jove republicà Gerard Barcons se situa al capdavant de l'ens de Llobera tot afrontant un final d'etapa dur. A més a més, amb la incorporació de la regidora Dolors Caelles, el consistori es veu empès a traçar línies de futur.



Com assumeix l'alcaldia tenint en compte que ja no es tracta d'una alcaldia en funcions?

Bé, la veritat és que igual. El càr-rec és el mateix, i, per tant, exigeix la mateixa responsabilitat. Segons el meu parer, la seguiré exercint com fins ara, amb la màxima intel·ligència i sempre pensant en el bé del poble.

Se sent preparat per assumir un mandat d'aquestes característiques?

Si ho hagués de fer sol, no. Amb això vull dir que no m'he trobat mai sol i asseguro que és una gran sort.

Potser creu que és massa jove.

Potser és cert que m'ha tocat jove, no sé si gaire. No tinc la trajectòria que tenen alguns companys de govern. Tinc clar que ningú neix ensenyat i, aprofitant que sóc jove, vull aprendre'n tant com pugui. Les coses s'aprenen treballant-les.

El treball comporta sacrifici.

Sí, ho tinc claríssim. De fet, ja he sacrificat força hores de feina i sé que ara en seran el doble. També he hagut de renunciar en bona part al futbol, una de les meves principals aficions, en què, també ho reconec, puc desconnectar i retrobar-me amb un Gerard més jove. Noto que he madurat, en pocs temps, a marxes forçades.

Així, ho emprèn com un repte?

Com un repte, un projecte i una promesa, per dir-ho d'alguna manera. El Josep em va ensenyar a no tirar la tovallola i a emprendre els reptes amb valentia. Així ho faré.

Ell l'assessorava sempre que li calia.

Sí, i tant, i això ho diré a tot arreu. Vaig comptar sempre amb la seva ajuda, tinc molt a agrair-li. Per això, sento que estic al capdavant d'un càrrec on les circumstàncies no acompanyen del tot. És dur tirar endavant però ens en sortirem.

Quines són les fortaleses de l'equip de govern?

Primordialment, les ganes de treballar pel poble, una coordinació adient i una bona entesa. Jo sóc el més jove, i, per tant, em disposo a aprendre el màxim dels altres.

Pot dir que es tracta d'un grup fort?

No sé si fort, però cohesionat i amb empenta, segur que sí. A tots ens uneix el territori d'una manera o altra.

Quines línies d'actuació preteneu traçar?

En primer lloc, l'habilitació de camins, ja que es tracta d'un tema candent, sobretot als municipis petits com el nostre. En segon lloc, traçar polítiques per la joventut i la gent gran de Llobera. Continuarem fent els cursos de pintura, decoració i zumba que hem organitzat fins ara i també n'estudiarem de nous. Estem atents i oberts a les propostes que fa la gent. Al cap i a la fi, som aquí per treballar pel poble.

On creu que rau la mancança principal del poble?

Sens dubte, en la senyalització de les masies. Juntament amb l'habilitació de camins, són problemàtiques que preocupen la majoria de nuclis rurals.

I les potencialitats de Llobera?

El local social es tracta d'un espai important que crec que, com a poble petit, ens cal vitalitzar i mantenir. La veritat és que l'utilitzem relativament poc, així com la biblioteca i la pista poliesportiva. Alhora, penso que també cal cuidar les associacions, atès que representen un teixit idoni per al poble i tenen capacitat per donar-hi més vida. Però sobretot, com a municipi rural, considero que un objectiu clar és donar suport en tot moment a l'escola rural.

Què aporta l'escola al poble?

Un poble sense escola és un poble mort. L'escola contribueix a dinamitzar el territori i li garanteix llarga vida. Tinc clar que l'escola de Llobera és una de les 7 escoles que configura la ZER del Solsonès. No la vull deixar escapar perquè hi tenim molt a perdre com a poble.

Per no deixar perdre l'escola, entre d'altres, cal creure's el poble. Parlem d'una corporació local que es creu prou el nucli de Llobera?

Jo crec que sí, tot i que uns més que els altres.

Tot i així, li agrada la política?

No, en absolut. Havent-ho provat, he vist que no és el meu lloc per molt que m'estimi el poble.

Així doncs, descarta encapçalar la llista d'ERC en el proper mandat?

Encara no ho tinc clar, ho he de meditar. Ha estat un any complicat i una legislatura dura per les circumstàncies. Tot just comença una etapa, i se'm fa feixuc pensar en la següent. Temps al temps.