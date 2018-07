L'escassa assistència a la Fira del Pagès de la Coma fa perillar la seva continuïtat

La Fira Artesanal i Gastronòmica del Pagès, que s'ha celebrat aquest cap de setmana passat a la Coma i la Pedra, ha tingut una afluència de visitants molt escassa, i ahir al matí era gairebé nul·la.

El certamen, que arribava a la seva quarta edició i s'ubicava en un pàrquing al lateral de la carretera que uneix la Coma i Sant Llorenç de Morunys, no té garantida la continuïtat. Això és el que afirmaven ahir els tres o quatre paradistes que es van desplaçar fins al municipi del nord del Solsonès, alguns dels quals venien d'indrets tan allunyats com Lleida o Vielha i que «amb prou feines en farem per a la gasolina, que s'ha d'afegir a l'estada durant dos dies», asseguraven a aquest diari. Els responsables de les parades, d'artesania i alimentació, es plantejaven la seva continuïtat a la fira.

El temps era propici i tot indicava que les dates també. Un cap de setmana de sol en una zona com la vall de Lord, amb moltes segones residències. «A les anteriors edicions de la Fira del Pagès hi venia més gent», explicava un paradista de les Terres de Ponent que ve a la fira des dels seus inicis i membre de l'organització; i afirmava que no és una qüestió de poca publicitat, ja que «jo mateix he enganxat cartells als pobles veïns, i encara més lluny. Això ha estat un desastre», reblava.

El Joan, un veí de Barcelona que fa vint-i-vuit anys que coneix la zona i actualment s'està en un càmping de Sant Llorenç de Morunys amb la família, tenia una explicació per la situació, i deia que «fa una dècada, coincidint amb la crisi econòmica, va començar una davallada turística a la zona, que no s'ha refet». Mentre passejava davant les parades continuava dient que «les males temporades d'esquí, excepte aquesta dar-rera, tampoc han ajudat» a la dinamització turística de la vall de Lord.