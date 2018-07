El Museu de Solsona estrena una producció teatralitzada per a famílies

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona arrenca la proposta «El tresor de l'Andreu de Cal Xic», que s'estrenarà el proper dissabte, 14 de juliol. La iniciativa es presenta a partir d'un format teatralitzat a càrrec de la companyia Udurae Teatre, que pretén traslladar els assistents a una masia del Solsonès d'ara fa un segle mitjançant els objectes de la Col·lecció Etnogràfica del Solsonès. Montse Creus, recepcionista del museu, explica que la intenció és «fer un viatge en el temps on s'obren les portes de la vida a pagès » i afegeix que «és interessant conèixer d'on venim com a comarca rural que som». El punt de partida de la producció tindrà a veure amb l'Andreu de Cal Xic, que serà l'encarregat de relatar la història, després d'acudir al museu per trobar un tresor que hi resta conservat.

Aquesta activitat tindrà lloc dos dissabtes de cada mes fins al mes de desembre. Tanmateix, tindrà un cost de 5 euros per a tots els participants majors de cinc anys.



La Col·lecció Etnogràfica

Aquest tipus de col·lecció, propietat de l'Ajuntament de Solsona i dipositada al museu de la ciutat, es configurarà com a fil conductor de la mostra. La compilació reuneix objectes propis dels oficis i la vida quotidiana durant els segles dinou i vint al Solsonès. Fonts del museu solsoní subratllen que aquesta activitat «pot ser una forma de donar a conèixer la col·lecció, de manera que es creïin sinergies entre generacions actuals», atès que no es troba exposada.