Les piscines municipals de Solsona s'acullen a la iniciativa del Dia de la Fruita

Els gairebé 200 infants i joves de les piscines municipals solsonines han participat al projecte «DisFRUITA-la». La jornada s'ha inaugurat amb un espectacle infantil adreçat als grups de petits i mitjans. Durant la representació, els pallasos que han conduït l'espectacle han explicat la importància del consum de fruita amb l'ús de la carmanyola així com els tipus d'arbres fruiters. Aleshores, tant els nens i nenes com l'equip de monitors han pogut gaudir d'un esmorzar farcit de les fruites protagonistes d'enguany: pomes, cireres i albercocs. La iniciativa s'emmarca en la campanya infantil sobre el consum de fruita promoguda per la Unió de Pagesos.