L'Ajuntament de Solsona adverteix que l'arribada de 4G pot interferir en el senyal de televisió

Les principals operadores de telefonia mòbil a l'Estat, Movistar, Vodafone i Orange, han anunciat el desplegament de la tecnologia 4G per a la telefonia mòbil a la ciutat de Solsona. Actualment, a la capital solsonina els usuaris només reben el senyal de 3G, i això priva de tenir millors condicions de connectivitat i visualització d'imatges. Aquesta tecnologia arriba a la capital solsonina quan ja fa temps que en moltes altres ciutats és habitual.

La tecnologia 4G ocupa un espai que fins ara estava destinat en exclusiva a la TDT (televisió). Aquesta coincidència podria provocar alteracions del servei de recepció de televisió, per la qual cosa les mateixes empreses han posat a disposició una empresa de Madrid per salvar els problemes. Ahir, però, els responsables d'aquesta empresa no van atendre aquest diari per poder explicar quina seria la casuística que es donaria a la ciutat de Solsona. I quan van despenjar el telèfon, només van atendre en castellà. L'Ajuntament de Solsona, ahir, tampoc hi va comunicar ni va poder donar més explicacions sobre el desplegament d'aquesta tecnologia a Solsona. De fet, es tracta d'un servei que ofereixen les empreses de telefonia abans esmentades i l'Ajuntament s'havia limitat a difondre ahir al matí el nom de la companyia que ha d'oferir l'atenció al ciutadà.

Fonts municipals, malgrat tot, han expressat que «es tracta d'una molt bona notícia, atès que cada dia és més essencial que la població i el sector industrial disposi de les darreres tecnologies, i guanyin en competitivitat».

L'Ajuntament va explicar ahir en una nota de premsa que podria succeir que a les pantalles de televisió hi hagi problemes de visualització i que la interferència faci que no es pugui veure algun canal.

Fonts de l'Ajuntament solsoní expliquen que si un veí d'un bloc de pisos es veu afectat, cal que s'adreci al president de la seva comunitat per trobar una solució conjunta per a tots els veïns. Si es tracta d'un particular, ha de contactar directament amb l'empresa Llega800 (a través del telèfon 900 833 999 o bé a través de la web Llega800.es, on hi ha informació sobre els projectes de desenvolupament del 4G).

L'empresa Llega800 ofereix suport al desplegament per a tot l'Estat espanyol. Ahir, els mapes de localització d'aquest web ja oferien informació sobre l'arribada del 4G a Solsona.