Solsona fa coincidir la Festa dels Oficis i la Trobada de Gegantons en una jornada

Solsona concentra, per primera vegada en una mateixa jornada, la Festa dels Oficis, que inaugurarà el diumenge 28 de juliol i s'allargarà durant el matí, i la Trobada de Gegantons, que engegarà a la tarda. Així, l'Ajuntament de Solsona té la voluntat de fer de l'últim dissabte del mes de juliol un dia complet pensat per al públic familiar. La cinquena edició de la Festa dels Oficis incorpora com a novetat una activitat de gegantons que consistirà a confeccionar un cap gros individual i així participar a la trobada de la tarda. Es tractarà d'un matí ple de tallers gratuïts i diversos proposats per la regidoria d'Educació mitjançant el Pla Educatiu d'Entorn. Els objectius de la convocatòria, que l'any passat va aplegar un centenar d'assistents, són ampliar les alternatives de lleure i, alhora, promocionar els oficis locals. A més, la Trobada de Gegantons enguany suprimeix els ballets, ja que en l'edició passada es va fer difícil trobar balladors, però allarga la durada i el recorregut de la cercavila. En aquesta edició, les figures folklòriques Els Bessons de Geltrú hi són convidades.