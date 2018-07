Solsona programa la Setmana del Medi Ambient i la Fira Ecològica en una mateixa setmana

Enguany tant la desena Setmana del Medi Ambient com la segona biofira L´Ecològica de Solsona s´han reformulat per tal d'unir esforços. Per això, han canviat de dates per coincidir en el calendari i, així, evitar solapar-se amb altres esdeveniments. El programa d´activitats tindrà lloc entre els dies 16 i 22 d´aquest mes, tot fixant la fira tot el dissabte 21 a diferents indrets del nucli antic.

Ambdues convocatòries persegueixen sensibilitzar la població respecte els hàbits per millorar l'alimentació i la salut pròpia i del medi ambient. Per aquest motiu, diverses entitats i empreses del SOlsonès, encapçalades per les regidories de Salut i Medi Ambient de Solsona, el Consell Comarcal, Solsonès Fires, l´Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona i el Grup de Natura del Solsonès, han programat un ampli ventall de propostes lúdiques, divulgatives i culturals per a diferents públics que, entre d´altres, promouen el respecte i el coneixement del patrimoni local i donen a conèixer de primera mà empreses de producció ecològica del territori.

A més, durant tota la setmana vinent, la Biblioteca Carles Morató acollirà una exposició de fotografies de natura de Carles Santana. Així mateix, els aparadors dels establiments de la UBIC exposaran fotos i consells de sostenibilitat. El dijous, 19, s'oferirà un taller saludable de smoothie bowl, que compta amb reserva prèvia. També, la plaça de Ramon Llumà es convertirà en l´escenari d´una sessió de cinema a la fresca amb la pel·lícula francesa Dessine-moi un Chamois. El divendres, 20 el Grup de Natura conduirà una visita nocturna de ratpenats i papallones nocturnes al parc de la Mare de la Font, seguida d´un concert a la balma del mateix lloc amb el grup Curtains.

Pel que fa a la fira, que tindrà lloc l'endemà, programa una oferta d´activitats familiars durant el matí, com tallers i jocs gegants de fusta, i un espectacle de teatre, La República dels contes, a càrrec de la Companyia Jordi Font. Ara bé, el plat fort serà una xerrada titulada "El producte ecològic: el valor del que mengem", a càrrec de l´escriptor i formador Marc Casabosch, autor del llibre Un hort per ser feliç. Tindrà lloc dissabte a dos quarts d´onze a la plaça de la Catedral i, tot i que és gratuïta, requereix inscripció prèviaEl públic adult també optarà a tallers per identificar els tòxics dels cosmètics. La celebració segueix el mateix plantejament que en la primera edició i atorga protagonisme als productors alimentaris del territori (Solsonès i comarques veïnes) i d´altres punts del territori que tenen el certificat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Hi haurà un total de deu productors i comerços amb una àmplia gamma de productes.

La Setmana del Medi Ambient clourà el diumenge 22 amb diverses iniciatives que es concentraran al portal del Castell i el Camp del Serra. La jornada començarà a les vuit del matí amb una caminada al Castellvell guiada per una geòloga, que donarà pistes per "Descobrir la història del paisatge a través de les roques". Tots els participants rebran un exemplar de la nova guia de rutes saludables de la ciutat editada per l´Ajuntament i l´Agència de Desenvolupament Local.

A continuació, el cos d´Agents Rurals compartirà amb el públic l´alliberament de fauna i, finalment, a les onze, s´escenificarà la declaració de la freixera de l´extrem del passeig del Pare Claret d´arbre d´interès local, amb la inauguració d´una placa, una sessió de contacontes relacionada amb la temàtica i una exposició de fotografies històriques d´aquest element des de principi del segle passat, que s´instal·larà al portal del Castell. El maig de l´any passat el Ple municipal va aprovar aquesta declaració, a proposta de la regidoria de Parcs i Jardins.

Tota la programació dels dies 16 al 22 de juliol va a càrrec d'una llarga llista d´entitats, institucions i empreses que hi col·laboren com l´Ajuntament, l´Agència de Desenvolupament Local, el Consell Comarcal, Solsonès Fires i el Grup de Natura del Solsonès, que tenen el suport i la col·laboració del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Diputació de Lleida, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, l´Agència de Residus de Catalunya, entre d'altres.