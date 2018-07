La carta íntegra que la solsonina Anna Montraveta, pubilla de Catalunya, ha llegit al Parlament

Aquest divendres, la solsonina Anna Montraveta, pubilla de Catalunya del 2017 ha llegit una carta al Parlament adreçada als líders independentistes presos i exiliats. Aquest és el text sencer que Montraveta ha pronunciat:

«Benvolguts Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Jonqueres, Raul Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull, Carles Puigdemont, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Toni Comín, Anna Gabriel, Marta Rovira i altres persones que per defensar els nostres drets heu hagut de marxar:

Aquest 14 de gener ens trobàvem a Taradell en motiu de la celebració dels Tonis on vam tenir el plaer de compartir la diada amb tu, Jordi Turull. Amb una mirada molt sincera vas donar les gràcies a "tota la gent que voluntàriament dedica el seu temps a fer feliços als altres i a conservar les tradicions catalanes".

La felicitat consisteix en sentir que formes part d´una comunitat que no es rendeix, consisteix en parar una porra amb un somriure, consisteix en convertir els barrots d´una presó en llaços grocs, consisteix en saber que pots perdre o marxar lluny de casa però que si no lluites mai no ho sabràs, consisteix en que si un cau tots l´alcem. La felicitat consisteix en mantenir la il·lusió a la mirada i l´esperança al cor.

Portem 304 anys lluitant per uns drets que Felip V ens va usurpar amb el decret de Nova Planta. Des de llavors Catalunya s´ha vist sotmesa a complir unes obligacions fora del seu marc natural. I en el moment que ho hem volgut canviar només hem rebut amenaces, violència i por. Tot i l´esplendor que ha tingut el catalanisme aquests últims anys comencem a estar cansats i comencem a perdre l´esperança. Però si vosaltres estan lluny de casa no defalliu nosaltres no podem tirar la tovallola. Perquè si no lluitem nosaltres pels nostres drets qui ho farà?

Estem al vostre costat i us volem agrair la valentia per defensar la voluntat del poble fins al punt de deixar enrere els vostres interessos personals.

La funció principal del pubillatge no és fer política però entenem la cultura com una eina per transformar la societat i des d´aquí seguirem preservant les tradicions de cada poble de Catalunya i els valors que tan ens defineixen als catalans.

Tu, Jordi Cuixart, en el manifest de la Flama del Canigó d´aquest any vas escriure: "La cultura amara ciutats, barris i pobles definits per una diversitat que ens enriqueix i fa més forts. D´un país que no demana pels orígens sinó per on volem anar plegats. Convençuts que si els infants creixen junts a l´escola, romandran junts al carrer i units com a societat. Amb la plena convicció que el camí l´hem de fer junts i tindrà sentit si decidim el destí plegats."

I hi creiem fermament.



Pubillatge

Avui que ens trobem al Parlament, on hi ha menys persones de les que hi hauria d´haver, hem llegit una carta que volem enviar als presos i exiliats per mostrar el nostre suport davant d´una situació tant injusta com la que estem vivint.

Per últim, volem agrair al nostre president del Parlament, Roger Torrent, que ens hagi convidat. És tot un privilegi poder estar avui aquí.



De part de l´Èric:

Em sap greu avui no poder ser aquí amb tots vosaltres, penso que sóc el vostre representant i avui us he fallat. Esper, però, que el discurs que hem escrit l´Anna i jo us hagi agradat i hagi acabat de fer meravellós aquest dia que suposo que per molts de vosaltres ja ha estat esplèndid i que segur que recordareu. Una salutació molt gran des de Florència!

Visca la cultura, visca la llibertat, visca l´amor i la pau, visca el pubillatge i Visca Catalunya!»