El Centre Sanitari del Solsonès ofereix proves d'esforç als esportistes

El Centre Sanitari del Solsonès,a través d'un acord que s´ha subscrit amb CIMETIR, (Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació d´Althaia), ofereix de nou el servei de revisions esportives amb prova d´esforç als esportistes de la comarca. El cost de la revisió, que ha de ser executada per un professional degudament acreditat, ascendeix a 80 €.

Per tal de facilitat la pràctica esportiva a la gent de la comarca, el Consell Comarcal del Solsonès subvenciona novament la prova d´esforç per a esportistes amb un import de 15 euros a clubs del Solsonès que promocionin l´esport base i a esportistes que pertanyen a clubs i entitats esportives de la comarca i esportistes federats del Solsonès.

Els interessats en realitzar la prova d´esforç poden passar a inscriure´s al Centre Sanitari del Solsonès fins el dia 18 de juliol. En el moment de la inscripció caldrà deixar un dipòsit de 30 euros. Posteriorment, des del Centre Sanitari del Solsonès, es posaran en contacte amb els inscrits per tal d´informar del dia i hora que es farà la revisió.