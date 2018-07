La solsonina Anna Montraveta, pubilla de Catalunya, llegeix una carta al Parlament adreçada als independentistes presos i exiliats

El president del Parlament, Roger Torrent, ha rebut aquesta tarda més d'un centenar d'hereus, pubilles, dames i fadrins de tot Catalunya al saló de sessions. La delegació l'encapçalaven la solsonina Anna Montraveta, pubilla de Catalunya del 2017, i el president del Foment de les Tradicions Catalanes, Gil Vilarrasa.

La pubilla de Catalunya ha llegit una carta del col·lectiu adreçada a l'expresidenta Carme Forcadell, a Oriol Junqueras, a Dolors Bassa, a Jordi Sànchez, a Jordi Cuixart, a Jordi Turull, a Josep Rull, a Joaquim Forn, a Raül Romeva, a Carles Puigdemont, a Marta Rovira, a Anna Gabriel, a Toni Comín, a Meritxell Serret, a Lluís Puig i a Clara Ponsatí.

Per la seva banda, el president ha posat els representants del pubillatge com a exemple «d'esperança en el futur divers i plural però d'arrels profundes» pel qual treballa el Parlament i els ha esperonat a ser crítics i a mantenir les tradicions perquè la cultura continuï actuant com a element integrador en la «societat rica i diversa que és Catalunya».

Pots llegir el text sencer de la carta pronunciada per Anna Montraveta aquí.