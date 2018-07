El grup solsoní "The Mentres" publica "Defectes Especials"

The Mentres posa punt i final al 37è Cicle de Concerts d'Estiu de Solsona a partir d'un concert de presentació de la seva opera prima titulada Defectes Especials. El treball presenta ritmes de pop-rock alegre com la peça "Mentides" que ha esdevingut l'aparador del disc i el tema del primer videoclip del grup i "Incompatibles", la cançó que clou el disc. La banda solsonina integrada per Marc Montraveta (veu i guitarra), Arnau Abella (trompeta, teclats i veus), Jaume Sánchez (baix i veus) i Arnau Picó (bateria) explica que les lletres d'aquest nou treball pretenen "apropar-se i allunyar-se de la vida quotidiana per relativitzar-la" a partir de cançons iròniques i sarcàstiques.

L'actuació d'aquest pròxim divendres és coorganitzat per l'Orfeó Nova Solsona i l'Ajuntament i l'entrada és lliure. En cas de pluja, la cita es traslladarà al Teatre Comarcal de Solsona.