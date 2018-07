Solsona premia onze clients del petit comerç solsoní i un establiment

Solsona tanca la vuitena edició de la campanya anual de dinamització del petit comerç que rep el nom "Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir". L´Ajuntament de Solsona ha fet entrega dels premis als onze clients i l´establiment guanyadors. Enguany un total de 134 establiments, 66 del nucli antic i 68 de fora, han pres part a la iniciativa, promoguda a la ciutat per la regidoria de Promoció Econòmica i l´Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adsolcar).

Els guanyadpors i guanyadores han estat escollits mitjançant un sorteig realitzat en directe i emès per Solsona FM dilluns passat amb la col·laboració de voluntaris d´Amisol. Les nou persones que s´han endut els premis oferts pels 37 municipis participants aquest any a la campanya han estat M. Carmen Ruiz, Nuri Postils, M. Dolors Dullich, Claustre Vilaginés, Maribel Torramorell, Andreu Barniol, Daniel Morell, Rosa Bringues i Juana Morón. A més, Joana Corominas i Xavier Ribalta van endur-se els lots amb productes i serveis dels establiments comercials de Solsona entregats pel regidor d'Esports, Ramon Xandri.

El premi que s´ofereix als guardonats de fora està valorat en 100 euros i inclou una visita guiada, un dinar per a dues persones, un xec regal per comprar als comerços de la UBIC i un lot de productes de proximitat. El 10 de novembre serà el dia que es convidarà els guanyadors dels altres municipis a conèixer la ciutat.

La campanya "Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir", organitzada en xarxa per diversos municipis de Catalunya on s´ha desenvolupat el Pla de barris, té una dicotomia en els objectius que rauen en dinamitzar el comerç de proximitat i promoure el coneixement del patrimoni local i del territori. L´impulsa la Xarxa de Barris Antics amb Projectes, l´executa l´Ajuntament i hi col·laboren la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya, la UBIC i Solsona FM.