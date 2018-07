La vuitena edició del Cap de Setmana Jove aposta pel talent del Solsonès

El col·lectiu juvenil de Solsona ha arrencat un nou Cap de Setmana Jove empès per un format més local i proper, «ateses les potencialitats de les quals disposem a Solsona i a la comarca», justifica la presidenta de l'entitat, Núria Cardona. La presència de bandes locals com Batxaranga, la Quinta del Barrio i el discjòquei Monty va fer evidència de la màxima que perseguia Joventut Solsonina.

De fet, l'organització va fer un concurs de punxadiscos a començament del mes passat, el premi del qual era actuar i, així, culminar la nit a l'esdeveniment d'aquest cap de setmana. El jove Marc Muntada, amb el nom comercial Dj Monty, va esdevenir el guanyador del certamen. Amb tot, la festa va començar amb el Sopar Jove a la plaça Major, tal com ja és característic de les anteriors edicions.

Enguany, l'organització solsonina va decidir també apostar per una dimensió més animada del sopar tot posant a prova els 135 participants que van ser-hi mitjançant proves i jocs. D'aquesta manera, «defugíem un format fins ara molt tradicional, d'un sopar i prou», aclareix Xènia Xandri, membre novella dins l'associació. Tot i que Joventut no va fer ple al sopar, ja que tenia una capacitat per a 150 persones, fonts de l'entitat valoren amb complaença la rebuda de l'acte inaugural del Cap de Setmana Jove. Cap a la mitjanit, la Batxaranga es va encarregar d'amenitzar una cercavila pel nucli antic solsoní fins a la Sala Polivalent, on es desplegava tota la programació basada en els concerts al punt de la 1 de la matinada. Homes Llúdriga, l'única formació musical visitant de la nit procedent de Barcelona, va donar el tret de sortida a les actuacions musicals, que van congregar prop de 600 persones, segons la comissió de tresoreria de Joventut.

Un acte més que consolidat



La Quinta del Barrio i DJ Monty van encarregar-se de posar punt final a una edició més del Cap de Setmana Jove, que «ha aconseguit consolidar-se com una de les celebracions més esperades i acollides per part del jovent de Solsona i voltant», declarava l'any passat en aquest diari Jasmina Valderrama, regidora de Joventut de l'Ajuntament solsoní. L'esdeveniment s'ha emmarcat enguany dins la setzena programació del «Solsona, dona la nota».

La Joventut Solsonina és la plataforma que representa el col·lectiu jove de Solsona des de l'abril del 2011. L'agrupació té com a objectiu promoure diferents activitats, iniciatives i actuacions destinades al públic juvenil del municipi, i col·laborar en altres esdeveniments que tenen lloc a la capital solsonina.